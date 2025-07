Ici Tout Commence spoiler : Carla, Zoé et Léo prêts à faire éclater la vérité ! (vidéo épisode du 28 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Le concours de la meilleure école de cuisine de France ne s’annonce pas sous les meilleurs hospices dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, la brigade de l’institut Auguste Armand est convaincue d’avoir été piégée par Ferdinand Castelmont et compte bien le prouver, quitte à prendre de gros risques !











Déterminés à prouver que Ferdinand Castelmont les a piégés et à rétablir la vérité, Léonard et Zoé s’introduisent en toute discrétion dans le bureau de Castelmont, tandis que Carla monte la garde. Leur but est clair : mettre la main sur la vidéo originale, intacte, qui pourrait enfin faire éclater la vérité.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1228 du 28 juillet 2025, Tom annonce être HPI

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.