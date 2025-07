Ici tout commence du 31 juillet : Carla et Léonard font une découverte (résumé + vidéo épisode 1231 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 31 juillet 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1231 – Carla et Léonard vont faire une découverte choc sur Ferdinand ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Quant à Lionel et Thelma, ils s’embrassent…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 31 juillet – résumé de l’épisode 1231

Avant la 3e épreuve du Concours, Cardone annonce avoir renvoyé l’auteur de la fake news sur Teyssier. L’épreuve impose aux brigades de cuisiner une viande avec des fours solaires. Pendant l’épreuve, Carla découvre que Ferdinand porte le pendentif de Léonard, elle l’accuse mais la cheffe Armand la recadre. À la fin, l’école Castelmont et l’Institut sont qualifiés pour la finale, l’école de Cardone est éliminée.

Léonard s’excuse auprès d’Ismaël, et Teyssier fait de même avec Cardone. Plus tard, Carla et Léonard confrontent Ferdinand au sujet du pendentif. Il assure que c’est le sien et il a l’air sincèrement troublé par une photo de Léonard enfant avec le même pendentif… En fouillant dans les affaires de son père, Ferdinand trouve le pendentif de Léonard ! Il confronte son père, il veut savoir pourquoi ils ont le même pendentif.



Publicité





De son côté, Lionel évite Thelma, persuadé qu’elle est son âme sœur à cause d’une voyante. Ils se retrouvent à la plage, partagent un moment complice et s’embrassent…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : l’étrange premier date de Loup et Joséphine (vidéo épisode du 4 août)

Ici tout commence du 31 juillet 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.