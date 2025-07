Ici Tout Commence spoiler : l’étrange premier date de Loup et Joséphine (vidéo épisode du 4 août)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Loup ne s’attendait pas à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Loup rejoint la belle Joséphine pour leur premier date… Mais une mauvaise surprise l’attend !











Si Loup, totalement sous le charme de Joséphine, s’attendait à un tête à tête, c’est raté ! Ils devaient camper tous les deux mais Joséphine a cru bon d’inviter Coline et Bérénice… Résultat, on se croirait plus chez les scouts qu’à un date romantique !

Joséphine a-t-elle eu peur de se retrouver seule avec Loup ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : les élèves font une découverte… (vidéo épisode du 1er août)



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1233 du 4 août 2025, Loup et Joséphine en date

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.