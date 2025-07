Plus Belle La Vie du 31 juillet 2025 : Vadim dit tout à Babeth, Morgane impressionne (résumé + extrait vidéo épisode 388 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 31 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 388 de PBLV – Morgane va dépasser sa peur du vide et même impressionner Delmas cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Vadim va tout dire à Babeth alors que sa mère porte plainte contre Patrick…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 31 juillet 2025 – résumé de l’épisode 388

Vadim tend une tasse de café à sa mère, qui n’a rien mangé depuis la veille. Il insiste : elle ne peut pas laisser Patrick Nebout s’en sortir ainsi. Mais elle rétorque que les faits sont prescrits, et que personne ne la croira. Vadim lui répond qu’il a peut-être fait d’autres victimes depuis… Soudain, on frappe à la porte : c’est Jean-Paul. Il vient arrêter Florence pour tentative d’homicide volontaire sur Philippe Delmas. Vadim hurle qu’elle est innocente, mais la police l’emmène malgré tout.

Au commissariat, Florence, en larmes face à Jean-Paul, avoue avoir saboté la bouteille, pensant s’en prendre à Delmas. Elle révèle qu’il était son instructeur, des années auparavant. Pressée par Jean-Paul, elle finit par confier qu’elle a été violée, et que Delmas n’a rien fait malgré ses confidences. Jean-Paul lui annonce qu’elle va être déférée devant le juge et risque la détention. C’est alors que Florence décide de porter plainte contre Patrick Nebout.



Publicité





Ariane et Jean-Paul confrontent Patrick, qui affirme ne se souvenir de rien. Il parle d’un black-out : à son réveil, lui et Florence étaient à moitié nus. Ariane lui demande s’ils avaient bu ; il confirme, mais pas beaucoup. Il est ensuite parti à l’épreuve qu’il a ratée, tandis que Florence ne s’est pas présentée. Ariane lui reproche de ne pas s’être inquiété, Jean-Paul partage son avis.

Babeth se rend au commissariat pour voir Patrick. Elle lui interdit de s’approcher : Vadim vient de tout lui dire. Elle lui demande s’il est bien son père. Patrick confirme, il le sait depuis deux jours. Concernant le viol de sa mère, il avoue qu’il n’en sait rien. Il évoque à nouveau son black-out. Patrick demande pardon… Babeth fond en larmes.

L’épreuve d’escalade commence pour les candidats du concours. Jules filme Delmas, pendant que Laura termine sa descente en rappel. Melvin enchaîne. Laura parle à Morgane via le talkie et lui révèle que Patrick a violé sa collègue. Morgane est sous le choc. Pendant ce temps, Melvin reste bloqué sur la paroi. Delmas demande à Morgane d’intervenir. Malgré sa peur, elle se lance… et gère la situation avec brio. Au sol, Melvin est persuadé qu’il a été saboté, mais Delmas le déclare éliminé. Il salue néanmoins le courage de Morgane, qui accède à la finale.

Au bar, Louis commande un café à Djawad et remarque qu’il reçoit un colis en provenance de la prison. Djawad explique que c’est un ancien co-détenu, décédé d’un cancer. Louis est surpris : l’homme était un braqueur célèbre, dont le butin n’a jamais été retrouvé. Djawad ouvre le colis : à l’intérieur, des objets personnels – lunettes, montre, stylo – et une bible. Il est étonné, ne le sachant pas croyant. Louis, lui, perçoit une pointe de déception chez Djawad.

Sur la terrasse, un client s’étouffe et crache un bouton de chemise, affirmant qu’il se trouvait dans son plat. Aya s’indigne, assurant que c’est impossible. L’homme menace de porter plainte, mais Thomas intervient et lui propose un dessert pour apaiser les choses. Le client se révèle être avocat…

Plus tard, l’avocat fait son retour au Mistral avec une proposition amiable pour Aya : il l’invite à boire un verre. Djawad est sidéré par cette tentative de drague, Aya aussi. Plus tard, Djawad découvre qu’Aya fait des recherches sur l’avocat. Il comprend qu’elle commence à tourner la page avec Kilian.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : le bar en danger, Djawad et Thomas s’unissent, les résumés jusqu’au 15 août 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 31 juillet 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.