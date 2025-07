Ici Tout Commence spoiler : la surprenante phobie de Stanislas (vidéo épisode du 14 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’Angèle et Coline ne s’y attendaient pas dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ! En effet, dans quelques jours, Stanislas va révéler sa plus grande phobie à la ferme…











À la ferme d’Angeline, l’activité bat son plein ! Il y a fort à faire, et chacun doit mettre la main à la pâte. Coline et Angèle ont donc entrepris d’initier Stanislas du Chesnay aux soins des poules. Mais à peine arrivé près de l’enclos, le maître d’hôtel se montre extrêmement tendu et réticent…

Si mère et fille pensent d’abord que son malaise vient d’un simple dégoût pour la saleté, elles ne tardent pas à découvrir la véritable raison de sa réaction pour le moins excessive… Il avoue avoir la phobie des poules !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1218 du 14 juillet 2025, Stanislas a la phobie des poules

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.