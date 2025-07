Wimbledon : Bencic / Swiatek en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Wimbledon 2025 tennis – Bencic / Swiatek en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi sur le gazon londonien. Le tournoi de tennis de Wimbledon se poursuit ce jeudi 10 juillet 2025. Place à la seconde demi-finale dames entre





A suivre cet après-midi à partir de 16h30 sur le Court Central en exclusivité sur beIN SPORTS.







Belinda Bencic, de retour de maternité il y a un an, réalise un parcours incroyable à Wimbledon. Après avoir battu Mirra Andreeva en quarts (7‑6, 7‑6), la Suissesse de 28 ans devient la première mère à atteindre les demi‑finales depuis plus de 45 ans, démontrant toute sa résilience et son expérience sur gazon.

Face à elle se dresse Iga Świątek, déjà titrée 5 fois en Grand Chelem, qui atteint pour la première fois de sa carrière le dernier carré à Wimbledon. La Polonaise, souvent moins à l’aise sur herbe, a impressionné cette année, chutant dans un seul set avant sa victoire contre Samsonova (6‑2, 7‑5). Elle souhaite maintenant confirmer sa progression sur cette surface.



Bencic / Swiatek en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous à partir de 16h30 sur beIN SPORTS.

Sur le site de Wimbledon, suivez le score de la rencontre en live.

Bencic / Swiatek, demi-finale dames du tournoi de tennis de Wimbledon 2025, un match à suivre aujourd’hui sur beIN SPORTS.