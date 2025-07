Wimbledon : Sabalenka / Anisimova en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Wimbledon 2025 tennis – Sabalenka / Anisimova en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi sur le gazon londonien. Le tournoi de tennis de Wimbledon se poursuit ce jeudi 10 juillet 2025. Place à la première demi-finale dames entre la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka et l’américaine Amanda Anisimova.





A suivre cet après-midi à partir de 14h30 sur le Court Central en exclusivité sur beIN SPORTS.







Ce jeudi à Wimbledon, la N°1 mondiale Aryna Sabalenka affronte l’Américaine Amanda Anisimova en demi-finale d’un tournoi explosif. Sabalenka, impressionnante de puissance, s’est remise d’un début difficile en quarts pour s’imposer face à Siegemund. Elle vise une première finale sur le gazon londonien, forte de son expérience et de sa forme du moment.



Face à elle, Anisimova, 23 ans et 12ème au classement WTA, revient au plus haut niveau après plusieurs saisons irrégulières. Solide et inspirée depuis le début du tournoi, elle a éliminé Pavlyuchenkova avec autorité et pourrait bien créer la surprise. Bien qu’en retrait au classement, elle mène 5–3 dans leurs confrontations directes. Le duel s’annonce explosif.

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous à partir de 14h30 sur beIN SPORTS.

Sur le site de Wimbledon, suivez le score de la rencontre en live.

