Ici Tout Commence spoilers : une fin choc pour le championnat, un ultimatum, les résumés jusqu’au 8 août 2025

Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 8 août 2025 – Qu’est-ce qui vous attend en août dans votre feuilleton culinaire de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 4 au vendredi 8 août 2025.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, le championnat se termine. Teyssier, Clotilde et les élèves rentrent à l’institut alors que Castelmont a décidé d’arrêter les frais ! Que s’est-il passé ?? Suspense !

Pendant ce temps là, Lionel va trop loin avec Thelma tandis que Jim pose un ultimatum à Jasmine. De l’eau dans le gaz entre les deux amoureux ? Quant à Alice, elle est perdue… Et Joséphine et Loup se rapprochent.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 4 au 8 août 2025

Lundi 4 août 2025 (épisode 1233) : Face à Lucile, Clotilde tâte le terrain. En bivouac, Coline et Bérénice mettent leur grain de sel. Pour sa part, Alice ne sait pas sur quel pied danser.



Mardi 5 août 2025 (épisode 1234) : Au championnat, Castelmont décide d’arrêter les frais. En cuisine, Alice se presse le citron. En bivouac, Coline mène le bal.

Mercredi 6 août 2025 (épisode 1235) : À l’Institut, Teyssier veut avoir le dernier mot. Face à Joséphine, Loup tient sa langue. Avec Thelma, Lionel va trop loin.

Jeudi 7 août 2025 (épisode 1236) : À l’économat, Léonard perd pied. Face à Jim et Jasmine, Olivia et Claire prennent la température. De son côté, Gary donne le la à Lionel.

Vendredi 8 août 2025 (épisode 1237) : À l’Institut, les élèves tirent sur l’ambulance. Jim pose un ultimatum à Jasmine. À la fête, Lionel fait profil bas.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

