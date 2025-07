Publicité





66 minutes du 20 juillet 2025, sommaire et reportages





A suivre dès 17h40







66 minutes du 20 juillet 2025, sommaire

🔵 Casablanca, ville blanche

Légendaire mais encore méconnue, Casablanca, la ville blanche, se réinvente discrètement. Capitale économique du Maroc, elle amorce une véritable transformation, notamment marquée par l’ouverture du Royal Mansour Casablanca en mai 2024. Installé dans l’ancien et emblématique El Mansour, au cœur du quartier français, ce palace prestigieux a redynamisé le centre-ville : routes rénovées, façades restaurées, l’environnement urbain a été métamorphosé. Avec Rabat, Casablanca figure parmi les villes marocaines comptant le plus de résidents français — designers, kinésithérapeutes, entrepreneurs, chefs — séduits par son dynamisme, sa jeunesse et son esprit résolument tendance.

🔵 Un 14 juillet les pieds dans le sable

C’est la journée la plus animée de l’été dans l’une des stations balnéaires les plus fréquentées : un 14 juillet aux Sables-d’Olonne, en Vendée. En plein cœur de la saison estivale, la ville se transforme pour célébrer la Fête nationale. Chaque jour du week-end, jusqu’à 250 000 vacanciers affluent, attirés par une ambiance électrique : feu d’artifice tiré en mer, bals populaires, défilés… la commune se mue en un véritable spectacle à ciel ouvert. Un moment clé de l’année pour les habitants, les commerçants et les restaurateurs de cette destination phare de la côte Atlantique.



Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.