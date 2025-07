Ici Tout Commence spoilers : un rapprochement inattendu, les résumés jusqu’au 1er août 2025

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 1er août 2025 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre feuilleton culinaire « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 28 juillet au vendredi 1er août 2025.











Publicité





On peut déjà vous dire que dans deux semaines, un rapprochement inattendu va se produire à l’institut : Lionel et Thelma ! Ces deux là débutent une relation pendant que la brigade des majors est dans la tourmente à l’école Castelmont. Teyssier passe à la casserole tandis que Léonard recadre Ferdinand.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 28 juillet au 1er août 2025

Lundi 28 juillet 2025 (épisode 1228) : Pour la suite du concours, Léonard et Zoé enterrent la hache de guerre. En service, Billie dit à Tom ses quatre vérités. En cuisine, Loup ouvre la voie à Joséphine.

Mardi 29 juillet 2025 (épisode 1229) : Au championnat, la brigade des majors se fait rouler dans la farine. Face à Tom, Billie sait trouver les mots. A L’atelier, Loup remue les cendres.



Publicité





Mercredi 30 juillet 2025 (épisode 1230) : Chez Castelmont, Teyssier passe à la casserole. Avec Lionel, Thelma force le destin. Pour sa part, Olivia fait entendre raison à Claire.

Jeudi 31 juillet 2025 (épisode 1231) : Face à Ferdinand, Léonard remet les pendules à l’heure. Sur la plage, Lionel et Thelma mettent le doigt dans l’engrenage. De son côté, Tom tient la chandelle.

Vendredi 1er août 2025 (épisode 1232) : A Castelmont, Ferdinand se met au vert. Lionel et Thelma remettent le couvert. Pour leur part, Jim et Jasmine trouvent enfin la paix.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Kelly va accoucher en avance ! (vidéo épisode du 16 juillet)

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 14 au 18 juillet 2025 en cliquant ICI

du 21 au 25 juillet 2025 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici