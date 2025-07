« Le serpent », votre nouvelle série ce soir sur France 2 (21 juillet 2025)

Publicité





« Le serpent » au programme TV du lundi 21 juillet 2025 – Ce lundi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Le serpent ». Mais attention, la chaine diffuse les 8 épisodes à la suite, jusqu’à 5h du matin !!





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Inspirée de faits réels, cette série retrace le parcours du « Serpent », un redoutable criminel qui a semé la terreur en Asie dans les années 1970, multipliant les meurtres avec la complicité de sa partenaire et compagne. Portée par un Tahar Rahim glaçant de justesse et une Jenna Coleman tout aussi convaincante, cette série captivante, à mi-chemin entre thriller psychologique et enquête criminelle, offre un récit aussi fascinant que dérangeant.

« Le serpent » – le synopsis

Cette série retrace l’histoire vraie de Charles Sobhraj, un escroc aussi manipulateur que dangereux, et des efforts acharnés du diplomate néerlandais Herman Knippenberg pour le faire arrêter. Sous l’identité d’un négociant en pierres précieuses, Sobhraj parcourt l’Asie en compagnie de sa complice Marie-Andrée Leclerc. Entre 1975 et 1976, leur itinéraire les mène à travers la Thaïlande, le Népal et l’Inde, où ils laissent derrière eux une inquiétante série de meurtres visant de jeunes voyageurs sur la célèbre « hippie trail ».



Vos épisodes du 21 juillet 2025

Épisode 1 Dans le Bangkok des années 1970, Charles Sobhraj règne en maître sur l’ambiance faussement bohème de Kanit House. Mais la disparition inquiétante de deux jeunes routards attire l’attention d’un diplomate tenace.

Épisode 2 Éperdument amoureuse, Marie-Andrée Leclerc se retrouve prise dans un engrenage qui la dépasse. De son côté, Herman Knippenberg poursuit son enquête malgré les risques pour sa carrière.

Épisode 3 Grâce à des informations précieuses venues de l’intérieur, Knippenberg voit ses soupçons se confirmer. Pendant ce temps, un jeune Français attiré par le charme de Kanit House y fait une découverte bouleversante.

Épisode 4 Charles resserre son emprise, Marie-Andrée joue double jeu, et Ajay perd pied. Tandis que Nadine Gires tente de mener une mission discrète, Knippenberg s’expose à de graves conséquences.

Épisode 5 La frontière entre victime et bourreau devient floue. Alors qu’une descente de police se profile, Nadine tente de maintenir chacun à sa place… mais Charles a déjà prévu sa riposte.

Épisode 6 De plus en plus audacieux, Charles poursuit sa cavale. Obsédé par l’affaire, Knippenberg tente de s’en détacher. Marie-Andrée et Ajay, quant à eux, commencent à remettre en question leur avenir aux côtés du manipulateur.

Épisode 7 Arrivés à Paris avec de grandes ambitions, Charles et Marie-Andrée déchantent face à un accueil glacial. Herman, lui, sollicite la presse internationale pour mettre fin à leur impunité.

Épisode 8 En Inde, la spirale criminelle atteint son paroxysme. Tandis qu’une traque mondiale s’organise, Knippenberg peine à trouver la paix. Mais qui portera vraiment le poids de ces vies brisées ?

Le casting

Avec Tahar Rahim (Charles Sobraj / Alain Gautier), Jenna Coleman (Marie-Andrée Leclerc / Monique), Billy Howle (Herman Knippenberg), Ellie Bamber (Angela Knippenberg), Tim McInnerny (Paul Siemons)…