« Maria rêve » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (21 juillet)

« Maria rêve », c’est le film inédit diffusé ce lundi soir sur France 3. Un film de Lauriane ESCAFFRE & Yvonnick MULLER, avec Karin VIARD et Grégory GADEBOIS dans les rôles principaux !





A découvrir dès 21h05 sur France 3 et sur france.tv







« Maria rêve » : l’histoire

Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, elle est discrète, timide et un peu maladroite. Toujours accompagnée de son carnet à fleurs dans lequel elle couche en secret des poèmes, elle mène une existence effacée. Mais tout change lorsqu’elle est affectée à l’École des Beaux-Arts. Là, elle fait la connaissance d’Hubert, le gardien excentrique de l’établissement, et découvre un univers foisonnant de liberté, de créativité et d’audace. Dans ce monde inattendu, Maria, si réservée et effacée, osera-t-elle enfin s’ouvrir à la vie et à elle-même ?



La bande-annonce

On termine comme toujours avec la vidéo de la bande-annonce de votre film.