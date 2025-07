Les 12 coups de midi du 6 juillet : Emilien éliminé, qui est le nouveau Maître de Midi ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 6 juillet 2025, élimination d’Emilien – Coup de tonnerre ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Emilien, le plus grand Maître de Midi, a été éliminé après 646ème victoires et 2.566.931 euros de gains et cadeaux.











Les 12 coups de midi du 6 juillet 2025, Emilien éliminé

C’est au Coup Fatal qu’Emilien s’est fait éliminer ce dimanche. Il était Maître de Midi depuis le 25 septembre 2023 et il a battu tous les records depuis.

C’est Romain qui est devenu Maître de Midi, il a buté sur une question du Coup de Maître, il a remporté 3000 euros à partager avec un téléspectateur.

Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours la photo de fond, l’Arc de Triomphe de Barcelone, en Espagne, et un éléphant.



Avec cet unique indice et selon la rumeur, ce serait Freddie Mercury derrière l’étoile. L’indice de la photo de fond fait référence à sa chanson « Barcelona » en duo avec Montserrat Caballé et l’éléphant à la pochette de l’un de ses albums.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Rayane Bensetti, Julia Roberts, Virginie Efira

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 6 juillet

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+