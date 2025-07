Publicité





Reportages découverte du 6 juillet 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Reportages découverte du 6 juillet 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Les paradis du camping » (rediffusion)

En été, le camping reste de loin le mode d’hébergement collectif préféré des Français. Chaque année, près de 25 millions de vacanciers choisissent de passer une partie de leurs congés dans l’un des 7 000 campings que compte le pays, offrant un large éventail de prestations pour tous les budgets et toutes les envies. Cet été, les équipes de « Reportages découverte » se sont installées dans deux campings pour partager le quotidien des campeurs.

A 14h50 « L’été de leurs premiers jobs » (rediffusion)



Publicité





Chaque été, plus d’un million de jeunes Français se lancent dans leur toute première expérience professionnelle. Motivés par l’envie de financer leurs vacances ou leurs études, ils n’hésitent pas à se retrousser les manches pour décrocher leur premier salaire. Nouveau métier, nouvel environnement, nouvelles rencontres : tout est à apprendre… et leurs employeurs les attendent au tournant. Pendant deux mois, nous avons suivi quatre d’entre eux, déterminés à trouver leur place dans le monde du travail.