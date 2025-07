« Les ombres rouges » : lancement de la série ce soir sur TF1 (31 juillet 2025)

Publicité





« Les ombres rouges » au programme TV du jeudi 31 juillet 2025 – Ce mercredi soir, TF1 débute la diffusion de la mini-série « Les ombres rouges » avec Nadia Farès, Manon Azem, Antoine Duléry, Lannick Gautry, Raphaël Lenglet, Mhamed Arezki, Rémi Pedevilla, Héléna Soubeyrand, André Oumaski, etc… Une série initialement diffusée sur C8 en 2019.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Les ombres rouges » : synopsis

1993. Clara Garnier, 5 ans, est enlevée. Ses ravisseurs réclament une rançon colossale pour sa libération. Mais la remise de l’argent tourne au drame : la mère de Clara est tuée, et la fillette disparaît sans laisser de trace. Vivante ou morte, nul ne le sait. Le mystère s’installe durablement, bouleversant la région et la famille Garnier, l’une des plus riches de la Côte d’Azur.

Vingt-cinq ans plus tard, Aurore Garnier, la sœur aînée de Clara, est devenue officier de police. Lors d’une enquête, elle découvre que Clara est toujours en vie, mais qu’elle ignore tout de ses origines et vit sous une fausse identité. Aurore décide alors de tout faire pour réunir sa sœur avec leur famille. Mais ce retour inattendu réveille de vieux démons : une vague de violence s’abat, et des secrets de famille, que l’on croyait enterrés à jamais, refont surface…



Les trois premiers épisodes

Épisode 1 : Aurore Garnier, officière de police, est bouleversée lorsqu’un suspect qu’elle poursuit laisse échapper une photo. Elle croit y reconnaître Clara, sa petite sœur disparue sous ses yeux 25 ans plus tôt. Ébranlée, Aurore confronte son père, qui lui demande de garder le silence, y compris vis-à-vis de ses frères Gabriel et Frédéric, tant qu’elle n’en sait pas plus. Pendant ce temps, leur grand-père se prépare à vendre le domaine familial.

Épisode 2 : Clara se rend au Domaine Sainte-Victoire pour rencontrer Paul Garnier, son grand-père, qui découvre avec stupeur que sa petite-fille est toujours en vie. Peu après, elle se retrouve face à Aurore, qui lui révèle la vérité sur son enlèvement et sur la mort tragique de leur mère. De son côté, Gabriel est confronté à une tentative d’incendie visant sa boîte de nuit et semble déstabilisé par la réapparition de Clara.

Épisode 3 : Désormais officiellement reconnue comme membre de la famille Garnier, Clara a son mot à dire concernant la vente du domaine. Pendant ce temps, Aurore poursuit son enquête sur l’homme qui a élevé Clara en Italie : un certain Ivaldi. En fouillant les ruines de la maison de cet homme, elle y découvre son ADN. L’analyse révèle une vérité inattendue : Ivaldi est en réalité Yann Guilbert, un soldat porté disparu…