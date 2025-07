Mort de Malcolm‑Jamal Warner (Cosby Show, The Resident)

Publicité





L’acteur américain Malcolm-Jamal Warner, célèbre pour son rôle de Theo Huxtable dans « The Cosby Show », est décédé à l’âge de 54 ans, emporté par un courant marin alors qu’il se baignait à Playa Cocles, au Costa Rica. Malgré l’intervention rapide des secours, il a été déclaré mort sur place, la cause officielle étant une noyade accidentelle.











Révélé dans les années 80 aux côtés de Bill Cosby, Warner avait poursuivi une carrière prolifique à la télévision. Il incarnait le Docteur AJ Austin dans la série médicale « The Resident ». Il était aussi musicien avait remporté un Grammy Awards en 2015. Artiste polyvalent, il était aussi poète, réalisateur et podcasteur engagé.

Sa disparition a bouleversé ses proches et ses anciens partenaires de jeu. Angela Bassett, Tracee Ellis Ross et Geoffrey Owens lui ont rendu hommage, saluant un homme « talentueux, généreux et profondément humain ».

Discret sur sa vie privée, Malcolm‑Jamal Warner laisse derrière lui une compagne et une fille née en 2017. Il vivait à Atlanta, où il restait très actif culturellement.



