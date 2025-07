Les 12 coups de midi : l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée aujourd’hui, qui apparait ? Réponse et explications des indices

Publicité





Les 12 coups de midi du 22 juillet 2025, qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? – C’est aujourd’hui que l’étoile mystérieuse sera entièrement dévoilée dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi » !





En effet, il ne reste plus que 3 cases qui devraient logiquement s’envoler ce mardi midi et laissera place au visage de la célébrité recherchée.







Les 12 coups de midi du 22 juillet 2025 : Freddie Mercury sur l’étoile mystérieuse

Et comme on vous l’annonce depuis plusieurs jours, c’est le visage du leader du groupe Queen Freddie Mercury qui va apparaitre aujourd’hui sur l’étoile mystérieuse. Reste à savoir si le Maître de Midi va faire un Coup de Maître et le reconnaitre !

Explications des indices :

🎤 Barcelone

➡️ Freddie Mercury a enregistré « Barcelona » en 1987 en duo avec la soprano Montserrat Caballé. Ce titre mêle opéra et pop, et est devenu l’un de ses projets solo les plus marquants. Il a aussi été associé aux JO de Barcelone 1992.



🐱 Un chat

➡️ Freddie était passionné par les chats. Il en avait plusieurs, leur téléphonait pendant ses tournées et leur parlait. Il a même dédié la chanson « Delilah » à l’un d’eux. Les chats faisaient partie intégrante de sa vie privée.

🐘 Un éléphant

➡️ L’éléphant apparaît sur la pochette de l’album « Hot Space » (1982) dans certaines éditions ou visuels promotionnels stylisés. Le plus

🚌 Un bus anglais rouge

➡️ Symbole de Londres, où Freddie a vécu et où Queen s’est formé. C’est un clin d’œil à ses origines britanniques adoptées, même s’il est né à Zanzibar. Il a longtemps incarné l’image du London rock star.

🧹 Un aspirateur

➡️ Référence au clip culte de « I Want to Break Free » (1984), où Freddie se travestit en femme au foyer avec un aspirateur. Clip iconique, drôle et provocateur, il symbolise son amour du théâtre et de la liberté d’expression.

🎹 Un piano

➡️ Freddie Mercury était un pianiste autodidacte de génie. Il a composé et joué certains des plus grands classiques de Queen au piano, comme « Bohemian Rhapsody », « Somebody to Love », ou encore « Don’t Stop Me Now ».

👑 Une couronne

➡️ Sur scène, Freddie portait souvent une couronne et une cape rouge, incarnant un roi du rock théâtral et majestueux. Il était aussi la « Queen » (reine) de son groupe, dans tous les sens du terme.

Rendez-vous ce midi sur TF1 ou sur TF1+ pour découvrir l’étoile des 12 coups de midi et voir si l’étoile va être décrochée aujourd’hui !