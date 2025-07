« Mulan » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (25 juillet)

Publicité





« Mulan » : histoire et interprètes du film inédit d’M6 ce soir, vendredi 25 juillet 2025 – Ce vendredi soir, M6 diffuse le film inédit « Mulan » des studios Disney. De quoi passer une belle soirée de vacances d’été en famille.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







« Mulan » : le synopsis

Lorsque l’empereur de Chine ordonne que chaque famille envoie un homme pour rejoindre l’armée impériale et repousser les envahisseurs venus du Nord, Hua Mulan, fille aînée d’un vaillant mais affaibli guerrier, prend une décision courageuse : elle se fait passer pour un homme et prend la place de son père. Sous le nom de Hua Jun, elle s’engage dans une aventure semée d’épreuves.

Pour survivre et triompher, elle devra puiser dans sa force intérieure et révéler l’étendue de son courage. Ce voyage initiatique la transformera en une redoutable combattante, admirée de tous, et lui vaudra non seulement la reconnaissance de tout un peuple… mais aussi la fierté de son père.



Interprètes et personnages

Avec Yifei Liu (Mulan), Donnie Yen (Le commandant Tung), Jason Scott Lee (Bori Khan), Jet Li (L’Empereur), Yoson An (Cheng Honghui), et Tzi Ma (Hua Zhou)

VIDEO bande-annonce