La Carte aux trésors du 25 juillet : direction Hyères ce soir sur France 3 (VIDÉO)

Publicité





La Carte aux trésors du 25 juillet 2025 – C’est une rediffusion de « La Carte aux trésors » ce vendredi soir sur France 3. Cyril Féraud vous emmène dans le Var, à Hyères.





A suivre dès 21h10 sur France 3, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







Publicité





La Carte aux trésors du 25 juillet 2025, Hyères

Ce nouvel épisode se déroule sous le soleil de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le département du Var, et plus précisément à Hyères. La zone de jeu s’étend des hauteurs de la ville, sur les contreforts du massif des Maures, jusqu’à l’île de Porquerolles, en passant par la cité médiévale et la presqu’île de Giens.

Les deux candidats, Élodie et Frédéric, devront résoudre des énigmes pour mettre la main sur le trésor. Cette grande chasse les entraînera à travers Hyères, jusqu’aux ruines de son château du XIe siècle, offrant un panorama spectaculaire allant de la presqu’île de Giens aux îles d’Or. Proximité de la mer oblige, des bateaux seront également mis à contribution dans cette aventure au cœur du littoral varois.



Publicité





Un jeu en trois parties

• Les énigmes : Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver un lieu où est caché un indice, qui permet de localiser la rose des vents.

• La rose des vents : Aidés par les indices éventuellement gagnés, les candidats se lancent à la recherche de la rose des vents dans une dernière énigme, seul moyen d’accéder au trésor. L’autre candidat arrête le jeu et repart avec un cadeau.

• Le trésor : C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : dénicher un coffre qui ne s’ouvre qu’avec la rose des vents. Si le candidat y parvient, il remporte le fameux trésor d’une valeur de 5 000 euros !

Au cours de l’émission, les candidats peuvent rencontrer de nouvelles contraintes sur une ou plusieurs énigmes. Ils devront adapter leurs stratégies en fonction de ces obstacles, comme « L’énigme sans hélico », où ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens ou utiliser un mode de transport alternatif, « Un seul vol », où ils ne peuvent utiliser leur hélicoptère qu’une seule fois, et « Le bonus », où ils peuvent choisir de récupérer un indice supplémentaire pour décrypter l’énigme.

La Carte aux Trésors privilégie l’interactivité avec le public. Pendant la diffusion, la carte de jeu est désormais accessible grâce à un QR code affiché à l’écran. Ce QR code permet d’accéder à la carte de jeu ainsi qu’à de nombreuses informations sur les différents sites visités par les candidats.

La Carte aux trésors du 25 juillet, bande-annonce

« La Carte aux trésors » est de retour ce soir dès 21h10 sur France 3 !