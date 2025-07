Nus et culottés du 23 juillet : Objectif Val de Loire ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Nus et culottés du 23 juillet 2025 – Ce mercredi soir sur France 5, c’est un numéro inédit de la saison 13 de « Nus et culottés » qui vous attend. Au programme aujourd’hui, l’épisode intitulé « Objectif Val de Loire ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Nus et culottés du 23 juillet 2025 – « Objectif Val de Loire » présentation

Pour cette nouvelle aventure 100 % féminine, Zoé et Louise reviennent plus déterminées que jamais à atteindre leur but.

Toujours sans vêtements ni argent, elles repartent à l’aventure, cette fois depuis la majestueuse forêt de Tronçais, dans l’Allier, avec pour destination le Val de Loire.



Leur objectif ? Réaliser un rêve inattendu : apprendre à exécuter une vraie cascade auprès d’un ou d’une professionnelle du métier ! Une quête insolite, pleine d’imprévus, de rencontres étonnantes et de moments de confiance absolue… pour donner vie à un défi aussi fou qu’inspirant.