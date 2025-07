Des racines et des ailes du 23 juillet : le sommaire ce soir sur France 3

Publicité





Des racines et des ailes du 23 juillet 2025 – C’est une rediffusion de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Ce numéro intitulé « Mon village, de l’Aveyron à la Provence », ​Carole Gaessler vous emmène de l’Aveyron à la Provence, à la rencontre de passionnés qui mettent toute leur énergie et leur enthousiasme à préserver leur village.





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







Des racines et des ailes du 23 juillet « Mon village, de l’Aveyron à la Provence »

Dans le sud de l’Aveyron, trois sœurs ont hérité d’un hameau abandonné au charme exceptionnel : La Roujarie. Avec l’aide de l’architecte Patrice Gintrand, ardent défenseur des savoir-faire locaux, elles entreprennent sa restauration dans le respect des traditions, notamment celle des toits en lauze calcaire.

Non loin de là, dans le Rouergue, au-dessus d’Espalion, un jeune couple a fait le choix d’une nouvelle vie. Audrey Lecourt s’est lancée dans l’élevage de brebis, tandis que son mari, Matthieu Bodiguel, est devenu boulanger. Ensemble, ils ont rallumé le four du hameau d’Alayrac, resté éteint depuis des années.



À Gordes, joyau discret de la Provence, loin de l’agitation touristique, de jeunes habitants redonnent vie au village. Allan Sorriaux a remis en culture des terres en friche pour y faire paître son troupeau de vaches. Fanny et Alexandre Deturck, séduits par un ancien vignoble, s’apprêtent à produire leur première cuvée.

Au pied de la montagne Noire, en Occitanie, Michèle et Philippe Devisme consacrent depuis cinquante ans leur énergie à ressusciter le village abandonné de Cauduro. Ils s’attaquent aujourd’hui à la restauration de la toute dernière maison.

Dans l’arrière-pays niçois, à Saint-Martin-Vésubie, encore marqué par la tempête Alex de 2020, l’historien Éric Gilli se mobilise pour faire connaître un patrimoine oublié : la Suisse niçoise. Ce quartier recèle de splendides demeures Belle Époque qu’il s’efforce de recenser avant qu’il ne soit trop tard pour les préserver.

De l’Aveyron à la Provence, ces histoires racontent des parcours de vie engagés, porteurs d’espoir, au cœur de nos plus beaux paysages ruraux.