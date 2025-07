Requiem de Mozart, le concert aux Chorégies d’Orange ce soir sur France 3 (9 juillet)

Publicité





Requiem de Mozart au programme TV de ce mercredi 9 juillet 2025 – Ce soir à la télé, France 3 diffuse le concert inédit « Requiem de Mozart ». Un concert capté aux Chorégies d’Orange 2025.





A suivre dès 21h05 sur la chaîne, puis en replay gratuit pendant 7 jours sur France.TV.







Requiem de Mozart, présentation

France 3 vous convie à une soirée exceptionnelle et ambitieuse, mêlant musique classique et bande dessinée dans le cadre prestigieux et millénaire des Chorégies d’Orange. Une immersion visuelle et musicale sans précédent.

Le Requiem de Mozart sublimé par Enki Bilal



Dernière œuvre inachevée de Mozart, le Requiem fascine par son mystère et sa puissance depuis plus de deux siècles. Cette partition majestueuse, empreinte de solennité et d’émotion, continue de bouleverser tous ceux qui l’écoutent.

Pour la première fois, elle prend vie sous le trait d’Enki Bilal, grand maître de la bande dessinée française. Son univers graphique, à la fois mélancolique, visionnaire et profondément humain, s’accorde magnifiquement avec la gravité du Requiem. Ses illustrations, projetées sur les murs du Théâtre Antique d’Orange, offrent une expérience artistique et sensorielle inédite, où musique et dessin se répondent en parfaite harmonie.

Avec :

– Jessica Pratt, soprano

– Aya Wakizono, mezzo-soprano

– Dmitry Korchak, ténor

– Inho Jeong, basse