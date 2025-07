Plus belle la vie spoiler : Jennifer prend une grande décision, Esteban piégé (11 juillet 2025)

Publicité





Jennifer est sous le choc après avoir découvert la vérité sur Samuel, Deborah et Romy dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et dans l’épisode de demain, vendredi 11 juillet 2025, Jennifer va beaucoup discuter avec Deborah et ça va finir par l’apaiser.











Deborah raconte à Jennifer à quel point Samuel parlait d’elle en bien, il disait qu’elle avait changé sa vie et il allait la demander en mariage. Il lui avait montré la bague. Jennifer comprend qu’elle s’est emportée pour rien, Samuel l’aimait sincèrement même s’il adorait s’occuper de la petite Romy.

Jennifer prend alors une grande décision : elle va parrainer Romy à la place de Samuel ! Deborah est d’accord, Jennifer l’annonce à Blanche et Luna. Elle rentre ensuite à l’appartement et elle a une vision de Samuel. Ils se font leurs adieux, Jennifer est apaisée et s’endort sur le canapé, s’imaginant dans ses bras.



Pendant ce temps là, les jeunes prétendants au concours des forces spéciales Sud-Est sont soumis à un test anti-dopage. Esteban est positif alors qu’il a fait hyper attention et ne se drogue pas ! Vadim et Morgane pensent qu’il a été piégé et drogué… Le coach assure que c’est trop tard, Morgane décide de le remplacer ! Laura, sa soeur, est remontée…