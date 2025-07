Joséphine Ange Gardien du 10 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 10 juillet 2025 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





Joséphine Ange Gardien du 10 juillet 2025 : l’épisode « Joséphine Ange Gardien du 10 juillet 2025 »

À 27 ans, Alice, ancienne danseuse étoile de l’Opéra devenue professeure à l’école des petits rats, voit sa vie basculer lorsqu’elle emménage chez Antoine, son compagnon… et père de deux enfants. Du jour au lendemain, la voilà propulsée belle-mère, un rôle auquel rien ne l’avait préparée. Les choses se compliquent vite, notamment avec Manon, 12 ans — sa propre élève — qui la perçoit comme une intruse dans sa vie et dans celle de son père.

Entre tensions familiales et chocs émotionnels, l’amour d’Alice et Antoine survivra-t-il à cette épreuve ? Joséphine arrive à point nommé pour aider Alice à apprivoiser cette nouvelle vie, à trouver sa place dans cette famille recomposée… et à apprivoiser Manon, qui n’a pas dit son dernier mot.



Publicité





Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Aurore Delplace (Alice Vignault), Jean-Pierre Michaël (Antoine Legendre), Eva Darlan (Jacqueline Legendre), Smadi Wolfman (Kristen Halley), Milo Mazé (Hugo Legendre), Floriane Mazau-Sauton (Manon Legendre), Alexandra Ansidei (Lulu), Jessy Ugolin (Claire), Audrey Sarrat (Juliette), Valérie Flan (Corinne), Laurence Yayel (Emma), Marie Cartier (Isabelle), Aurélie Le Roch (Fabienne), Mohamed Badissy (Ludo), Mathis Nour (Quentin), Nadège Perrier (La journaliste), Lyré Gonti (Valérie), Sophie Millon (L’institutrice), David Forgit (Le médecin), Mika Leduc (Percussionniste)

Et à 16h10 l’épisode « Trois campeurs et un mariage »

Propulsée concierge dans un luxueux hôtel-casino, Joséphine voit débarquer Tom Delorme accompagné de ses fidèles complices du Camping Paradis, Xavier et André. Tous trois sont venus assister au mariage d’Ariane, l’ex-petite amie de Tom. Mais la surprise est de taille lorsqu’ils découvrent Arthur, le futur marié : il est le sosie de Tom… avec quelques kilos en plus.

Pour Xavier et André, cela ne fait aucun doute : Ariane n’a pas tiré un trait sur Tom. D’autant que la jeune femme paraît nerveuse, troublée, et pas vraiment sûre d’elle à la veille du grand jour. De quoi semer le doute dans l’esprit de Tom, qui commence à se demander s’il n’a pas, lui aussi, encore des sentiments.

Face à cette valse des émotions, Joséphine tente de remettre un peu d’ordre… jusqu’à ce qu’un secret de taille vienne tout faire basculer : Arthur, le futur marié au grand sourire, est déjà marié !

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Laurent Ournac (Tom Delorme), Jennifer Lauret (Ariane Leroy), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Patrick Paroux (Christian Parizot), Olivier Solivérès (Arthur et Alexandre), Patricia Malvoisin (Françoise Leroy), Valentine Atlan (Sofia), Evelyne Grandjean (La grand-mère), Clio Baran (Hôtesse spa), Alexandre Texier (Client hôtel), Maxime Fabia (L’hôtelier), Jérôme Godgrand (Agent Casino), Olivia Zam (Couturière Ariane), Frédéric Bernard (Bijoutier), Nicolas Le Guyader (Rugbyman), Doriane Prieto (Policier), Julia Dorval (Isabelle), Yann Pozzoli (Le photographe), Richard Rouillé (Le maire)

Avec la participation de : Jean-Pierre Bouvier (Clément Leroy)