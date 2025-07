Plus belle la vie spoiler : Jules sous le choc, il confronte Morgane ! (16 juillet 2025)

Publicité





On peut dire qu’entre Jules et Morgane, ça s’annonce très tendu dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mercredi 16 juillet 2025, Laura va continuer de semer la zizanie dans leur couple !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : les Kepler face à la vérité, Patrick choqué, les résumés jusqu’au 1er août 2025

Laura va révéler à Jules que Morgane n’a pas dormi dans sa chambre… Jules est hors de lui ! Il retrouve Morgane en terrasse avec Steve et lui demande où elle a dormi. Morgane révèle qu’elle était dans la chambre de Steve. Jules le prend très mal et pense qu’ils ont couché ensemble. Pire, il révèle à Morgane qu’il sait qu’elle l’a trompé avec Idriss !

Jules s’en va, furieux. Est-ce la fin de leur couple ?



Publicité





Pendant ce temps là, Patrick prend à coeur l’enquête suite à la plainte d’Esteban. Il demande à Vadim de l’aider…