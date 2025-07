Ici Tout Commence spoiler : Tom se fait recaler par... (vidéo épisode du 17 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Tom va se faire sévèrement recaler dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors que Tom coache Joséphine pour préparer le concours d’entrée à l’institut.











Publicité





Mais avec Tom, rien n’est jamais gratuit ! Il profite du coaching pour draguer Joséphine. Mais celle-ci n’est pas du tout réceptive et recale Tom : elle n’est pas intéressée et n’est pas là pour ça ! Tom la laisse alors tomber et s’en va profiter de ses vacances. Joséphine est sous le choc, mais Bérénice lui confie que c’était prévisible avec lui…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : la naissance du bébé, Souleymane se confie (vidéo épisode du 17 juillet)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1221 du 17 juillet 2025, Joséphine met un râteau à Tom

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.