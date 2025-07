Plus Belle La Vie spoilers : Jennifer craque, Morgane fait un choix choc, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 14 au 18 juillet 2025)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 14 au 18 juillet 2025 – C’est une semaine riche en émotion qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par les funérailles de Samuel.







En effet, mardi après-midi, c’est l’heure de la cérémonie d’adieux à Samuel. Un moment rempli d’émotion. Deborah place un doudou de Romy sur le cercueil et Jennifer s’effondre. Tout le commissariat est là, à l’exception de Morgane ! Celle-ci a, au dernier moment, choisi de louper les obsèques de Samuel pour l’épreuve de tir du concours…

Pendant ce temps là, on tente de saboter Morgane et celle-ci est convaincue que c’est un coup de sa soeur, Laura. De son côté, Esteban porte plainte et Jean-Paul mène l’enquête.



Apolline démarre son job de conseillère juridique mais elle est chamboulée en croisant Ulysse…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 14 au 18 juillet 2025

Lundi 14 juillet 2025 (épisode 375) : Les proches de Morgane ont du mal à accepter sa décision. Au cabinet médical, Riva travaille beaucoup pour oublier les récents événements. La crise d’adolescence se poursuit pour Lucie, laissant ses parents perplexes.

Mardi 15 juillet 2025 (épisode 376) : Dans son malheur, une nouvelle opportunité s’offre à Jules. De son côté, Morgane fait face à un véritable dilemme. Sur la place du Mistral, l’heure est aux adieux.

Mercredi 16 juillet 2025 (épisode 377) : Accablée, Morgane trouve une oreille attentive pour la soutenir et l’encourager. Alors que Léa et Jean-Paul partent pour une journée en amoureux, celle-ci ne se passe pas comme prévu. Entre Djawad et Ariane tout est sujet à dispute.

Jeudi 17 juillet 2025 (épisode 378) : Après un incident inquiétant, Patrick ouvre une enquête et recrute un allié inattendu. Barbara, quant à elle, tente de démêler le vrai du faux concernant la vie sentimentale de Thomas. Au Mistral, Apolline prend ses aises, n’en déplaise à certains.

Vendredi 18 juillet 2025 (épisode 379) : Les policiers suivent la piste d’un suspect qu’ils comptent bien garder à l’œil. Barbara, de son côté, est un soutien indéfectible pour Jennifer. Alors qu’Apolline se remet sur pied, croiser Ulysse va faire l’effet d’une douche froide.

