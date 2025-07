50mn Inside du 12 juillet 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50′ Inside du 12 juillet 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 12 juillet 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🥘 L’événement – Des chefs à la conquête de l’Elysée !⁣

Un concours culinaire d’excellence : qui remportera le prestigieux challenge du président de la république ?

☀️ En coulisses – La Tour Eiffel à l’heure d’été⁣

Comment le monument iconique de Paris se réinvente-t-il pour l’été ?

🎭 Le portrait – Gérard Jugnot⁣

Rencontre avec l’acteur phare de la troupe du Splendid.

🦖 La story – Jurassic Park : le pari fou de Spielberg⁣

Alors que le 7ème volet vient de sortir, retour sur cette incroyable saga signée Steven Spielberg, qui a ressuscité les dinosaures au cinéma.

50mn Inside du 12 juillet 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🏝️ Le document – Iles de la Côte d’Azur : paradis de l’été ?⁣



« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.