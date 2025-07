Secret Story du 2 juillet 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du mercredi 2 juillet 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de mardi des habitants dans la maison des secrets.











Publicité





Romy met en garde Anita : elle ne doit pas répéter la stratégie de leur clan à Noah. Elle explique qu’elle est juste romantique. Pour l’instant, pour l’instant personne ne se doute qu’ils ont un secret commun et qu’ils partagent les infos des deux clans.

Entre Marianne et Mayer, rien ne va plus. Marianne n’encaisse toujours pas que Mayer l’ait nommée et Mayer en a marre.

La Voix fait une annonce pour les nominations : Ethan a reçu le plus de votes contre lui, il est nommé face à Marianne et Constance. Adrien, Pimprenelle et Mayer étant à égalité, ils doivent revoter pour les départager. C’est finalement Mayer qui est désigné et avec son avantage, Ethan choisit de le protéger ! Mayer est sous le choc et culpabilise.



Publicité





Célia a suivi le vote d’Aïmed en désignant Mayer, elle déçoit son clan. Constance se sent déçue et blessée, tout comme Mayer qui se sent trahi.

Le téléphone rouge sonne, la Voix rappelle aux habitants qu’ils ont un buzzer à disposition pour la chasse aux secrets. Aïmed décide alors d’aller déclencher l’alarme des secrets. Pour protéger son secret avec Célia, il la buzze sur un faux secret.

La Voix organise une soirée de gala. La Voix donne à Ethan, Constance, Adrien, Pimprenelle et Romy une mission secrète. Il y a des objets à voler durant la soirée. Au cours de la soirée, l’alarme retentit. Les objets ont été volés et pour chaque objet, il faut deviner qui l’a volé ! Romy est démasquée, Ethan non (il remporte 3.000 euros), Pimprenelle non (elle remporte 4.000 euros).

Noah se lâche et s’ouvre à Anita… Et la Voix donne une mission à Noah : jeudi soir lors du prime, il devra sacrifier Anita en l’éliminant sur le champs, elle quittera la maison des secrets à la surprise générale. Evidemment, elle ne sera pas éliminée et continuera le jeu à l’abris des regards. Ils se partageront 10.000 euros mais il n’a pas le droit de prévenir Anita ! Noah accepte.

Et avant d’aller dormir, Noah et Anita continuent leur rapprochement… Noah craint de lui faire du mal sur le prime mais il fait confiance à la Voix.

SONDAGE NOMINATIONS

Qui doit rester ? Constance Ethan Marianne Résultats Vote

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 2 juillet 2025

Rendez-vous demain à 19h pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.