N’oubliez pas les paroles du 2 juillet : Virginie fait grimper ses gains, va-t-elle intégrer les masters ?

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 2 juillet 2025, 29 victoires pour Virginie – Virginie a encore brillé ce mercredi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle totalise désormais 149.000 euros de gains en 29 victoires. Elle est toute proche de 2 caps : les 30 victoires et les 150.000 euros !











Publicité





N’oubliez pas les paroles du mercredi 2 juillet 2025, 29 victoires pour Virginie

Dans le détail ce mercredi soir, Virginie n’a rien gagné sur la première émission mais elle a ensuite gagné la somme maximale de 20.000 euros sur la seconde émission. Elle se rapproche encore un peu plus des masters de « N’oubliez pas les paroles », il ne lui manque plus que 36.000 euros et mathématiquement elle peut donc le faire dès demain !

N’oubliez pas les paroles du 2 juillet, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.