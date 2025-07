C à vous du 2 juillet 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Publicité





C à vous du 2 juillet 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Réforme de la justice, surpopulation carcérale, présidentielle 2027… Gérald Darmanin, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, est l’invité ce mercredi soir

🔵 Donald Trump : un président sans limites ? On en parle avec Thomas Snégaroff, journaliste et historien. Il publie le livre “Les nouveaux oligarques” le 3 juillet



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Abdel Alaoui, chef des restaurants Choukran à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : la chorale sud-africaine, Thanda Choir, qui interprète en sur scène le titre “Pata Pata”; Jérémy Michalak et

Lucie Carrasco pour l’émission “Le tour de France de Lucie” diffusée mercredi 2 juillet à 21h05 sur France 5; et Julia Ducournau et Tahar Rahim pour le film “Alpha” au cinéma le 20 août

