Un Si Grand Soleil du 15 juillet : Soan en garde à vue, Charlotte dit tout (résumé épisode 1705 en avance)

Un si grand soleil du 15 juillet 2025, spoiler résumé de l’épisode 1705 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 15 juillet 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







La police est sur les lieux de l’accident. Soan a déclaré à Elise et Thaïs qu’il était au volant en emmenant sa fille à une fête. Elles trouvent sa version crédible, Soan est en garde à vue tandis que Charlotte va être interrogée. Elise appelle Marie-Sophie pour la prévenir, elle file au commissariat. Marie-Sophie retrouve sa fille.

Soan est interrogé par Elise. Il explique que Charlotte a insisté pour qu’il l’emmène à cette fête et ils se sont perdus sur la route. Après un virage, l’homme a surgi et il n’a pu l’éviter. Il assure que c’était un accident. Elise lui demande s’il était nerveux, il assure que non. Elise lui dit qu’ils vont faire une analyse de sang pour vérifier le taux d’alcool, il est ok et dit ne rien avoir à cacher.



Cécile remarque que Margot a l’air épuisée. Elle avoue avoir cogité toute la nuit, elle va démissionner du cabinet. Florent est sous le choc, il ne comprend pas son choix. Cécile pense qu’elle ne doit pas agir sur un coup de tête mais Margot se dit soulager à l’idée d’arrêter. Achille les rejoint, il s’inquiète pour Charlotte. Elle ne répond pas.

Charlotte donne la même version que son père à Thaïs. Elle est bouleversée. Thaïs décide de faire une pause, elle laisse Charlotte avec sa mère.

Florent et Johanna insistent pour parler à Claudine au sujet de Margot. Ils lui disent qu’elle veut démissionner, Claudine fait mine de ne pas comprendre. Elle assure qu’elle va l’appeler pour la retenir.

Marie-Sophie appelle Marc pour le prévenir. Pendant ce temps là, Elise et Thaïs font le point avec Becker, qui va appeler le juge Laplace.

Claudine appelle Margot. Margot lui dit qu’elles n’ont plus rien à se dire, Claudine lui parle de leur « petit arrangement » au sujet de Ravello. Claudine lui dit que le cabinet va lui offrir des vacances et après elle ira voir Florent pour lui dire que son coup de mou est passé. Margot ne répond pas.

Au lycée, Achille parle à Noura et Pablo de l’accident de Charlotte et son père. Ils sont sous le choc. Achille culpabilise, il a fait le forcing pour qu’elle vienne. Il veut appeler Florent pour l’aider.

Johanna a Muriel au téléphone avant l’audience, elle tente de la rassurer. Muriel s’inquiète de ce que pourrait faire Eliott. Claudine l’interrompt, elle dit s’être expliquée avec Margot. Elle lui a conseillé de prendre quelques jours de repos, elle reste.

Florent retrouve Soan au commissariat, Achille lui a expliqué la situation. Il a récupéré les résultats des analyses toxicologiques, qui sont négatifs. Soan l’interroge sur l’homme mort, Florent sait juste qu’il avait un frère et qu’il était connu des services de police. Il va être mis en examen mais Florent lui assure qu’il restera en liberté.

Pendant ce temps là, Elise interroge le frère de la victime. Il doute que ce soit un accident, il ne comprend ce que son frère faisait à pied au milieu de nulle part. Thaïs dit qu’il a crevé à moto, il devait aller chercher de l’aide. Mais il ne croit pas à un accident, son frère avait des ennemis !

Cécile annonce à Florent que Margot est partie chez une copine à Marseille, elle est inquiète.

Marie-Sophie et Charlotte sortent du commissariat. Charlotte est mal, elle lui avoue que c’est elle qui conduisait ! Son père n’était pas là !

