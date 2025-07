TF1 rend hommage à Thierry Ardisson avec un documentaire inédit signé Audrey Crespo-Mara

Publicité





Suite au décès de Thierry Ardisson, figure emblématique et provocatrice de la télévision française, TF1 annonce la diffusion d’un documentaire exclusif et inédit, écrit et réalisé par Audrey Crespo-Mara, sa compagne depuis 15 ans.





Le mercredi 16 juillet à 22h50, la première chaîne diffusera un portrait sans précédent de celui que tout le monde croyait connaître… sans jamais vraiment le comprendre. À travers « Les 10 commandements d’Ardisson », Audrey Crespo-Mara lève le voile sur la face cachée d’un homme aussi célèbre que secret.







Publicité





« Mon ambition : vous faire découvrir celui qui se cache derrière le costume de ‘L’Homme en Noir’. Je me suis dit : s’il est quelqu’un qui doit pouvoir le percer à jour, c’est moi… », écrit-elle dans le communiqué.

Une vie en dix commandements

De l’enfance douloureuse à la fascination pour la nuit, de l’addiction à la quête de Dieu, du succès à la télévision à la honte du plagiat, jusqu’à son combat contre la maladie : le documentaire déroule les dix grandes thématiques qui ont façonné Thierry Ardisson, dans une narration personnelle, riche en archives inédites, témoignages exclusifs et confessions frontales.



Publicité





Audrey Crespo-Mara y donne aussi la parole à ses proches : ses enfants Manon, Ninon, Gaston ; son frère Patrick ; ses amis Laurent Baffie, David Guetta, Marie-France Brière, Catherine Barma, Anne Méaux… autant de voix pour recomposer la mosaïque complexe d’un homme en perpétuel combat entre lumière et ténèbres.

Un récit sincère et bouleversant

Ce documentaire n’est pas qu’un hommage : c’est une plongée dans les coulisses d’une vie, dans ses excès, ses blessures, ses fulgurances, et sa lucidité crue. Pour la première fois, Thierry Ardisson a accepté de se montrer sans filtre, face à la caméra, alors qu’il luttait contre le cancer, loin des plateaux et des projecteurs.

« Jamais un homme public ne s’est ouvert à ce point, livré dans son intimité la plus crue, face à la mort qui rôde », souligne Audrey Crespo-Mara.

Un adieu à la hauteur du personnage

En consacrant sa deuxième partie de soirée à cet hommage intime, TF1 célèbre un homme qui aura marqué la télévision par son ton libre, son goût du scandale, mais aussi par une profonde fragilité, longtemps dissimulée derrière un costume noir devenu iconique.

📺 Diffusion du documentaire « Thierry Ardisson – Les 10 commandements » : Mercredi 16 juillet à 22h50 sur TF1.