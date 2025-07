Un Si Grand Soleil Spoiler : choc au commissariat, Thierry est mort ! (épisodes du 7 juillet)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisodes 1695 et 1696 du 7 juillet 2025 – On peut dire que Becker et son équipe vont être sous le choc la semaine prochaine dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause : Thierry est mort !











Publicité





Akim lui a tiré dessus alors que Thierry tentait de calmer Akim, qui était devenu violent avec Margot. Mais hors de contrôle, Akim a refusé d’obtempéré et le coup est parti. Thaïs arrête Akim et lui passe les menottes, elle appelle les secours. Mais quand ils arrivent : il est trop tard, le coeur de Thierry a cessé de battre et ils ne parviennent pas à le réanimer.

Akim est interrogé au commissariat, tout comme Margot. Celle-ci est sous le choc, elle raconte comme Akim l’a harcelée toute la journée avant de devenir violent.

Toute l’équipe est sous le choc de la mort de Thierry et Elise se charge d’aller parler à Bilal à la ferme. Elle l’informe que son frère a tiré sur un collègue et l’a tué ! Bilal accuse le coup, Elise le prend dans les bras.



Publicité





Bilal prend un avocat pour son frère, il compte jouer sur le fait que Thierry était raciste… De son côté, Thaïs culpabilise et veut quitter la police. Akim est placé en détention, il se retrouve dans la même cellule que Liam.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : un accident, Eliott devant le juge, les résumés jusqu’au 18 juillet 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici