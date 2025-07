Un Si Grand Soleil Spoiler : Liam ment à Thaïs, Claudine fait chanter Margot ! (épisodes du 11 juillet)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisodes 1702 et 1703 du 11 juillet 2025 – Liam va sortir de prison et mentir à Thaïs pour la reconquérir dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, il retrouve Thaïs et lui assure qu’il compte mener une vie clean !











Mais en réalité, Liam est déjà sur un nouveau coup et propose à Eliott de bosser avec lui… Thaïs dit à Liam qu’elle a besoin de temps mais il insiste et lui laisse des messages vocaux… Elle se confie à Louis. Le lendemain, Liam reprend le trafic de voitures volées et il retrouve Thaïs, qu’il embrasse…

En prison, Akim finit par accepter de voir Margot au parloir. Il ne comprend pas ce qu’elle veut, Margot cherche à comprendre pourquoi il a tué Thierry. Elle ne l’a jamais vu aussi violent. Akim avoue avoir complètement vrillé, il n’a rien de plus à lui dire. Et il lui demande de sortir de sa vie !

L’avocat d’Akim est inquiet suite à son agression et demande qu’il soit transféré dans une autre prison. Mais Akim a refusé de signé sa demande.



De son côté, Margot est sous pression. Claudine lui ordonne de fouiller dans les dossiers de Cécile pour faire libérer son client ! Sauf que Margot refuse et assure à Claudine que c’est illégal : elle ne peut pas lui demander ça ! Mais Claudine fait chanter Margot, elle a enregistré leur conversation la première fois quand elle lui a parlé du non-lieu de son client, dont Cécile lui avait parlé. Claudine menace de donner l’enregistrement à sa soeur et au batonnier.

Bouleversée, Margot quitte le cabinet. Florent et Johanna sont inquiets mais elle refuse de leur dire ce qui se passe.

