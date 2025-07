« Intuition ! » : Cyril Féraud à la tête d’un nouveau jeu événement sur France 2

Publicité





France 2 mise sur l’originalité et la convivialité pour sa rentrée ! Dès cet automne, la chaîne proposera « Intuition ! », un tout nouveau jeu familial diffusé en prime time le samedi soir et présenté par l’incontournable Cyril Féraud.











Oubliez la culture générale : ici, ce sont votre flair, votre bon sens et surtout votre intuition qui feront toute la différence. Le principe est simple : 150 candidats s’affrontent dans un décor spectaculaire, dans l’espoir d’être le plus proche possible de la bonne réponse, sans jamais la connaître précisément. Une seule erreur de jugement, et c’est l’élimination. À la clé : 50 000 euros pour celui ou celle qui saura suivre son instinct jusqu’au bout.

Annoncé hier lors de la conférence de presse de rentrée de France Télévisions, « Intuition ! » se présente comme « le nouveau jeu familial-événement » qui promet « une soirée de jeu et de bonne humeur pour toute la famille ». Un programme conçu pour réunir toutes les générations devant le petit écran, avec une bonne dose de suspense et de légèreté.

Pour pimenter encore un peu plus la soirée, Cyril Féraud pourra compter sur la « bande des Intuitifs », composée pour le premier numéro de Charlotte Dhénaux, Cendrine Dominguez, Willy Rovelli et Yoann Riou. Ces personnalités accompagneront les candidats, apporteront leur grain de folie… et peut-être un peu de flair.



Après le succès de 100% logique, France 2 espère une nouvelle fois marquer des points dans la case très convoitée du samedi soir. Verdict à la rentrée.