Un Si Grand Soleil Spoiler : Soan entre la vie et la mort, Charlotte dit tout (épisode du 21 juillet)

Un si grand soleil spoiler épisode 1709 du 21 juillet 2025 – Soan va se retrouvé hospitalisé d’urgence, entre la vie et la mort, dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, il s’est fait tiré dessus !











La police pense qu’il s’agit d’une vengeance, ils pensent au frère de le frère de Fred Rami. Pendant ce temps là, Marie-Sophie apprend la terrible nouvelle et l’annonce à Charlotte, déjà rongée par la culpabilité.

Soan est opéré en urgence, Janet vient ensuite parler à Marie-Sophie et Charlotte : l’opération a été longue et compliquée, il est dans un état critique et son pronostic vital est engagé.

Et alors que la police recherche activement le frère de Rami, Achille retrouve Charlotte à l’hôpital. Elle craque et lui dit la vérité au sujet de l’accident !



