C dans l’air du 17 juillet 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 17 juillet 2025, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 17 juillet 2025 : invités et le sommaire

⬛ Epstein, Poutine, droits de douane… Trump lâché par les siens ?

Depuis quelques semaines, certains partisans du président des États-Unis lui reprochent le bombardement de l’Iran ou l’envoi d’armes supplémentaires à l’Ukraine. D’autres critiquent sa grande loi budgétaire ou sa politique migratoire. Mais aucun sujet n’a provoqué autant de divisions au sein de la sphère « MAGA » (Make America Great Again) que le dossier Epstein, depuis la publication par les autorités, le 7 juillet dernier, d’un mémorandum concluant à l’absence d’éléments susceptibles de relancer l’enquête.



Publicité





Jeffrey Epstein, financier américain accusé d’avoir exploité sexuellement des mineures pendant des années, avait été retrouvé pendu dans sa cellule à New York en 2019, avant d’être jugé. Depuis, l’affaire alimente de nombreuses théories complotistes. Donald Trump avait promis de faire toute la lumière sur ce qu’il qualifiait de dossier « répugnant », s’il revenait à la Maison-Blanche. Mais l’annonce récente de la justice affirmant qu’ »aucune liste de clients » secrète n’existe a été perçue par une partie de ses soutiens comme une trahison.

Sur les réseaux sociaux, certains internautes vont jusqu’à se filmer en train de brûler leur casquette rouge « Make America Great Again ». Des photos d’Epstein aux côtés de Trump refont surface et sont largement partagées. La gêne gagne même certains élus républicains, tandis que la polémique enfle.

Face aux critiques, Donald Trump accuse les démocrates de manipuler l’opinion publique et s’en prend à ses anciens soutiens qui s’écartent de sa ligne. « Laissez ces mauviettes faire le jeu des démocrates (…) Je ne veux plus de leur soutien ! », a-t-il lancé. « Ils sont stupides », a-t-il insisté mercredi depuis le Bureau ovale.

Dans le même temps, le président a relancé la guerre commerciale, menaçant d’imposer des taxes supplémentaires de 30 % sur les biens en provenance de l’Union européenne et du Mexique à partir du 1er août, à défaut d’accord commercial d’ici là. Donald Trump a également annoncé avoir lancé un ultimatum à Vladimir Poutine, donnant 50 jours à la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine, sous peine de sanctions économiques sévères. Des annonces qui suscitent également des remous.

Alors la base électorale de Donald Trump est-elle en train de le lâcher ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 17 juillet 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.