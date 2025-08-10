« 10 sur 10 Combien tu te mets ? » : nouveau numéro ce soir sur TF1 (9 août 2025)



« 10 sur 10 Combien tu te mets ? » au programme TV du samedi 9 août 2025 – Ce samedi soir, Arthur propose un second numéro inédit de son jeu « 10 sur 10 Combien tu te mets ? ».





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.







10 sur 10 Combien tu te mets ?, rappel du concept

Arthur vous donne rendez-vous pour « 10 sur 10 », le jeu aussi loufoque que tactique où les célébrités se défient pour une grande cause !

Dans « 10 sur 10 », avoir la bonne réponse ne suffit pas : il faut aussi savoir évaluer ses propres capacités avec justesse. À chaque question, les participants choisissent leur niveau de difficulté, de 1 à 10. Plus le niveau est élevé, plus la mise est grande… mais attention à ne pas viser trop haut !



Ce soir, les célébrités joueront au profit de la Fondation des Femmes, acteur majeur en France dans la défense des droits des femmes et la lutte contre les violences. Une cause engagée qui pousse les candidats à se surpasser.

10 personnalités, 3 manches aux formats variés – QCM, images à décrypter, épreuves de vitesse… – et un seul objectif : atteindre la grande finale ! Une épreuve finale spectaculaire qui pourrait faire grimper la cagnotte jusqu’à 100 000 €. Le dernier candidat encore en jeu tentera, seul, de faire exploser le compteur au profit de la Fondation des Femmes.

Les invité d’Arthur ce soir

Pour cette nouvelle soirée, Arthur sera aux côtés de : Julie Gayet, Ariane Massenet, Gérémy Crédeville, Sophie Davant, Steevy Boulay, Inès Vandamme, Tareek, Hélène Mannarino, Tanguy Pastureau et Ève Gilles.

« 10 sur 10 Combien tu te mets ? » c’est ce soir, samedi 9 août 2025, dès 21h10 sur TF1 et TF1+.