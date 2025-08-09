Echappées Belles du 9 août : direction les Charentes ce soir sur France 5 (sommaire)



Echappées Belles du 9 août 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, il s'agit de deux rediffusions.





Echappées Belles du 9 août, à 21h – « Les Charentes en van » (rediffusion)

Bienvenue en Charentes ! La Charente et la Charente-Maritime, deux départements voisins, regorgent de trésors à découvrir. Nichés au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, première région touristique de France, ils séduisent par la variété de leurs paysages et la richesse de leurs activités. Bien qu’ils possèdent chacun leur identité, ils sont unis par le fleuve Charente, qui les traverse avant de rejoindre l’océan Atlantique. Et quel meilleur moyen qu’un van pour partir à l’aventure ? Jérôme Pitorin prendra la route à travers les Charentes pour aller à la rencontre de celles et ceux qui font vibrer ce territoire haut en couleurs !

Sujets : la Van life et l’itinérance en vacances/Fin de carrière/Une vague d’espoir/Angoulême, ville d’image/Ingrédient, Cognac/La Charente, un fleuve si calme.



Echappées Belles du 9 août à 22h30 – « L’Argentine, passionnément ! » (rediffusion)

L’Argentine, c’est le royaume de l’infiniment grand : des étendues sans fin, des routes qui filent à l’horizon, des distances vertigineuses et des villes tentaculaires. Du nord au sud, le pays s’étire sur plus de 5 000 kilomètres le long du continent sud-américain. Sa beauté réside dans l’incroyable diversité de ses paysages et la richesse de sa culture, offrant mille visages à découvrir. Pour entamer son périple, Ismaël Khelifa flâne dans les rues colorées de la Boca, à Buenos Aires, où il croise le chemin d’Elise, une Française installée sur place.

