Fort Boyard du 9 août 2025 : ce soir l’équipe de Philippe Etchebest (VIDEO)



Publicité





Fort Boyard du samedi 9 août 2025 Ce soir et comme chaque samedi de l’été, Olivier Minne vous donne rendez-vous sur France 2 pour la suite de la saison 2025 de Fort Boyard. Pour ce nouveau numéro, l’équipe est composée ce soir de Philippe Etchebest, Angélique Angarni-Filopon, Monsieur Poulpe, LeBouseuh, Sylvie Tellier, Paul Scarfoglio.





A suivre également en streaming et en replay gratuit sur France TV.







Publicité





Ils se mobiliseront au profit de l’association Pompiers Solidaires est une association humanitaire reconnue d’intérêt général, engagée en France et à l’international pour sauver des vies et venir en aide aux populations vulnérables face aux risques et catastrophes. Elle mobilise des bénévoles issus des domaines du secours, de la santé et de la logistique. Ses actions s’articulent autour de la formation, la prévention, l’accès à l’eau et aux soins, ainsi que la réduction des inégalités entre le Nord et le Sud. En situation d’urgence, son Unité de Secours Internationale (USI) intervient rapidement, dans le respect des contextes culturels et sociaux locaux.

Présentation de la saison 2025

Pour sa 36ᵉ saison, Fort Boyard renoue avec son esprit originel. Le Père Fouras puise dans l’ADN du Fort pour élaborer de redoutables pièges destinés à préserver son précieux trésor. Fidèle au rendez-vous, Olivier Minne orchestre les affrontements entre plusieurs équipes de célébrités, déterminées à relever les défis pour soutenir de grandes causes.



Publicité





Mais cet hiver, la donne change : alors que les réserves de boyards s’amenuisent, le Père Fouras devient plus rusé que jamais. Inspiré par les légendes du Fort, il imagine de nouvelles épreuves, revisite les défis emblématiques et multiplie les surprises pour mettre les candidats à l’épreuve. Chaque semaine, il convoquera le « cercle des anciens », une assemblée de figures légendaires du Fort, accompagnée d’un Maître du Temps, afin de juger quels participants sont dignes de le rejoindre. Pour défendre son trésor, il pourra aussi compter sur une armée d’alliés redoutables, prêts à tout pour faire échouer les prétendants.

Fort-Boyard : extrait vidéo du 9 août 2025

Voici un extrait de votre émission de ce soir.