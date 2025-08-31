

66 minutes du 31 août 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne







66 minutes du 31 août 2025, sommaire

🔵 À contresens sur l’autoroute : face au danger

C’est l’angoisse suprême des automobilistes : voir surgir une voiture lancée à 130 km/h… dans le mauvais sens. En France, plus de 400 cas sont recensés chaque année. Sortie ratée, demi-tour improvisé ou conducteur perdu : les causes sont variées, mais les conséquences souvent dramatiques. À Toulouse (Haute-Garonne), Théo, 24 ans, a croisé en pleine nuit un véhicule fonçant à contresens sur une autoroute qu’il connaît par cœur. Réflexe immédiat, évitement de justesse : il en sort indemne, mais profondément marqué. Comme lui, des centaines de conducteurs vivent chaque année ce genre de frayeur. Alors, comment réduire le risque ? Quelles consignes suivre en cas de danger ? Et surtout, comment les forces de l’ordre parviennent-elles à localiser et stopper ces véhicules à temps ? Dans le sud-ouest, les gendarmes multiplient contrôles et opérations ciblées. Certaines portions sont désormais équipées de caméras dernier cri, capables de détecter instantanément tout comportement suspect.

Une plongée dans un phénomène plus courant qu’on ne l’imagine, avec à la clé les bons réflexes pour rester en sécurité sur la route.

🔵 Chasseurs de promos : qui sont les nouveaux rois des bonnes affaires ?

Ils arpentent les rayons, l’œil vif, à l’affût de la moindre promotion. Leur objectif ? Transformer des réductions en gains sonnants et trébuchants. Leur méthode est simple : acheter au bon moment, puis revendre plus cher sur Vinted ou Amazon. Certains se contentent de compléter leurs revenus, d’autres en ont fait une véritable activité à temps plein. Aux États-Unis, cette pratique a même bouleversé la vie de ceux qui s’y sont lancés sérieusement. Pas besoin d’être expert en numérique : un smartphone, un peu de flair et quelques applications suffisent pour détecter les baisses de prix avant tout le monde. Résultat : faire ses courses peut rapporter plusieurs centaines d’euros par mois. Et si votre prochaine virée au centre commercial devenait le point de départ d’un petit business rentable ?



🔵 Mini caravanes et bungalows pliants : les nouvelles stars insolites du camping

Exit les camping-cars géants et hors de prix ! Cet été, place aux alternatives malines et design : de véritables petites maisons mobiles qui attirent tous les regards à l’arrivée au camping. Caravane pliante qui se déploie à la télécommande et triple de taille en une minute, remorque 4-en-1 capable de suivre un 4×4 jusqu’aux confins du monde, ou encore mini-caravane rétro aussi légère qu’un vélo cargo : ces engins futuristes séduisent par leur ingéniosité. À l’intérieur, rien ne manque : lit king size, douche chaude, frigo XXL, cuisine équipée… le confort d’un appartement, mais au cœur de la nature. Et le tout, pour deux fois moins cher qu’un camping-car classique ! En couple, en famille ou en mode aventurier solo, ces nouveaux campeurs inspirent l’envie de bouger, de s’évader et de profiter. Et si c’était ça, les vraies vacances ?

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Barbecue géant, saloon et rodéo : la France à l’heure américaine

Dans la banlieue toulousaine (Haute-Garonne), Lucas Tarentino a fait venir du Texas un monstre d’acier de trois tonnes. Son trésor : un barbecue XXL capable de fumer 300 kilos de viande à la fois. Son ambition ? Régaler les amateurs avec du bœuf effiloché et des ribs fondants, comme au pays des cowboys.

Partout en France, la culture texane séduit. Brunchs 100 % US, saloons plantés au cœur de la campagne, rodéos géants… Le Far West s’invite dans nos villages. À Saint-Agrève, Stacy, professeure d’anglais passionnée d’équitation western, participe à la plus grande compétition de rodéo d’Europe. En coulisses, son mari Chad, véritable cow-boy venu du Nouveau-Mexique, la soutient au bord de la piste.

Dans la Drôme, un saloon attire chaque été près de 20 000 visiteurs grâce à ses décors dignes d’Hollywood, son taureau mécanique et ses brunchs au bacon. Même les ados suivent le mouvement, portés par le dernier album country de Beyoncé. Chapeaux vissés, santiags aux pieds : passionnés et curieux se laissent emporter par une Amérique rêvée. Pas besoin de prendre l’avion : le Texas s’installe désormais à deux pas de chez soi !

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.