Demain Nous Appartient spoilers : Sara ment, Victor piège Karim, les résumés jusqu’au 19 septembre 2025

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 19 septembre 2025 – Que va-t-il se passer au milieu du mois de septembre dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 15 au vendredi 19 septembre 2025.











On peut déjà vous dire que Sara va mentir à Aurore avant de tendre un piège à Laurie. De son côté, Mélody propose à Bastien de venir vivre avec elle.

De son côté, Victor piège Karim. A l’hôpital, la vie sentimentale de Marianne fait parler tandis que Victoire décide de confronter Samuel. Quant à Marceau, au lycée, il est contraint de révéler que la proviseure est sa mère.

Les résumés de DNA du 15 au 19 septembre 2025

Lundi 15 septembre 2025 (épisode 2031) : Damien a retrouvé l’arme du crime, comportant des empreintes. Mélody se jette à l’eau et fait une proposition à Bastien. La vie privée de Marianne intéresse beaucoup l’hôpital Saint-Clair.



Mardi 16 septembre 2025 (épisode 2032) : Aurore décèle rapidement le mensonge de Sara. Mélody donne à Bastien un avant-goût surprenant de leur nouvelle vie commune. Marguerite retourne la salle de classe avec son expérience.

Mercredi 17 septembre 2025 (épisode 2033) : Laurie tombe dans le piège que lui tend Sara. Victor profite de la situation pour demander un service à Karim. Sébastien n’a pas du tout envie de retrouver sa nièce, Marguerite.

Jeudi 18 septembre 2025 (épisode 2034) : Au Spoon, Bart doit user de la force. Devant Erica, Fred dit tout le mal qu’il pense de Marceau. Karim réalise que Victor a tenté de le piéger.

Vendredi 19 septembre 2025 (épisode 2035) : Victoire prend son courage à deux mains pour, enfin, confronter Samuel. Poussé à bout, Marceau finit par révéler l’identité de sa mère. Jordan aborde Violette, qui ne répond plus à ses messages.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l'épisode du jour.