Ici Tout Commence spoilers : la vérité éclate, un retour, les résumés jusqu’au 19 septembre 2025

Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 19 septembre 2025 – Que va-t-il se passer en septembre dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plu, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 15 au vendredi 19 septembre 2025.


Capture TF1


On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Constance décide de dire toute la vérité à Clotilde. Grâce à Anouk, Louis est en place à l’institut mais Clotilde et Rose ne comptent pas le lâcher.

Maya est de retour à l’institut et elle décide de franchir le pas. Il est l’heure du concours du master et Julia va le passer. Pour l’occasion, Lionel et Tom la roulent dans la farine…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 15 au 19 septembre 2025

Lundi 15 septembre 2025 (épisode 1263) : Face à Anouk, Louis noie le poisson. A l’internat, César trouve chaussure à son pied.


Mardi 16 septembre 2025 (épisode 1264) : A L’institut, Constance révèle toute la vérité à Clotilde. En cuisine, Fleur fait une fixette. A l’internat, Coline brouille les pistes.

Mercredi 17 septembre 2025 (épisode 1265 : Teyssier et Clotilde jouent cartes sur table avec Anouk. Tom et Lionel se mettent le doigt dans l’œil à propos de Julia. De son côté, Gaspard jette l’éponge.

Jeudi 18 septembre 2025 (épisode 1266) : Avec Clotilde et Rose, Louis lâche du lest. Au concours du Master, Tom et Lionel roulent Julia dans la farine. A l’internat, Coline se fait prendre la main dans le sac.

Vendredi 19 septembre 2025 (épisode 1267) : A L’institut, tout rentre dans l’ordre pour Teyssier. A l’oral du concours du Master, Tom et Lionel mettent les bouchées doubles. Pour sa part, Maya franchit le pas.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

