Arnaques du 13 août : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6



Publicité





Arnaques du 13 août 2025 – Ce mercredi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6, ou via la fonction direct et en replay gratuit sur 6play







Publicité





Arnaques du 13 août 2025 : le sommaire

Arnaques ! vous propose une émission entièrement consacrée à l’univers de la maison. Certains entrepreneurs n’hésitent pas à tout mettre en œuvre pour s’enrichir sur le dos de leurs clients : chantiers abandonnés, acomptes envolés, malfaçons… Des propriétaires se retrouvent piégés, ruinés et sans logement.

Maison effondrée : ils accusent leur voisin

En Normandie, la maison de Catherine et Bruno s’est écroulée. En cause, selon eux : des travaux effectués par leur voisin. Ce dernier rejette la responsabilité sur son terrassier. Depuis six mois, chacun se renvoie la faute, tandis que le couple vit sans toit.



Publicité





Un footballeur pro reconverti dans les arnaques à la construction

En Saône-et-Loire, un ex-footballeur professionnel, reconverti dans l’isolation thermique, est accusé d’avoir escroqué une dizaine de clients. Sa méthode : encaisser les acomptes puis disparaître sans réaliser les travaux. Déjà frappé d’une interdiction de gérer pendant quinze ans, il a coupé tout contact. Mais les équipes de l’émission l’ont retrouvé.

Maisons pas chères : ils se sont fait escroquer

Séduites par les maisons à ossature métallique, jusqu’à 30 % moins coûteuses qu’une construction classique, plusieurs familles pensaient faire une bonne affaire. Florence a investi 290 000 € pour un logement inhabitable. Sandrine a payé 249 000 € pour une maison condamnée à la démolition. Fuites, défauts de toiture, chantiers abandonnés… Quatre autres familles seraient dans la même situation.

Une dizaine de victimes et 1 million de préjudice

Dans le sud de la France, un entrepreneur du bâtiment aurait laissé derrière lui une série de victimes : artisans, clients, collaborateurs. Chantiers stoppés, promesses non tenues, centaines de milliers d’euros envolés… Certaines pertes atteindraient 200 000 €. Malgré sa liquidation, il continuerait d’agir grâce à des prête-noms, parfois au sein de sa propre famille, recréant ainsi des sociétés en toute impunité.