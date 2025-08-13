Secrets d’histoire du 13 août : sommaire du numéro ce soir sur France 3



Publicité





Secrets d’histoire du 13 août 2025 – Stéphane Bern vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 3 pour une rediffusion de « Secrets d’histoire ». C’est depuis le cœur de la Provence, dans le massif de la Sainte-Baume et presque à 1 000 mètres d’altitude, que débute ce Secret d’Histoire inédit à la rencontre de Marie-Madeleine.





Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours.







Publicité





Secrets d’histoire du 13 août 2025, « Marie-Madeleine : si près de Jésus »

Marie-Madeleine occupe une place à part dans la tradition chrétienne. Souvent décrite comme l’une des plus proches compagnes de Jésus, fidèle parmi les fidèles, elle a même été qualifiée d’« apôtre des apôtres » par le pape François. Sa relation particulière avec le Christ nourrit débats et polémiques, certains récits bibliques évoquant une proximité teintée d’intimité.

Le mystère qui l’entoure provient en grande partie de sources historiques parfois contradictoires. Son identité et son rôle diffèrent selon les évangiles. Pour tenter d’éclaircir cette figure énigmatique, Stéphane Bern part à Jérusalem, là où tout a commencé, et revisite les divers récits évangéliques. Était-elle vraiment une pécheresse repentie ou, comme l’a longtemps affirmé l’Église, une ancienne prostituée ? La question reste entière.



Publicité





Ce qui ne fait aucun doute, c’est l’empreinte laissée par Marie-Madeleine dans l’imaginaire collectif. Depuis des siècles, elle inspire artistes et croyants, représentée tantôt comme une femme d’une beauté saisissante, tantôt comme une figure envoûtante.

Explorer le destin de Marie-Madeleine, c’est plonger dans une histoire à la fois mystérieuse et passionnante, où s’entremêlent foi, légendes et fascination intemporelle.