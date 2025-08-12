Demain Nous Appartient spoiler : Violette se venge de Jordan ! (vidéo épisode du 15 août)



Demain nous appartient spoiler – Violette va finalement décider de se venger de Jordan dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Violette va embrasser Marceau à la Paillote, sous les yeux de Jordan !











C’est très tendu entre Violette et Jordan depuis le retour de Judith. Alors que Jordan a avoué à Violette avoir embrassé Judith, celle-ci a décidé de prendre ses distances. Et alors que Lilou explique à Violette que Marceau a un crush pour elle et qu’il a envie de l’embrasser, Violette regarde Jordan du coin de l’oeil et se jette sur Marceau pour l’embrasser !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2010 du 15 août 2025 : Violette embrasse Marceau

Demain nous appartient, c'est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.