Astrid et Raphaëlle du 13 août : vos épisodes ce soir sur France 2

Astrid et Raphaëlle du 13 août 2025 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 rediffuse des épisodes de la série « Astrid et Raphaëlle.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Astrid et Raphaëlle du 13 août : vos épisodes ce soir

Saison 3 épisode 3 « Natifs » : Une jeune femme, sous l’emprise d’une puissante drogue, est découverte inanimée. Près d’elle gît une arme utilisée pour un meurtre commis vingt ans plus tôt au sein d’une petite communauté amérindienne du Canada. Qui est-elle vraiment, et comment cette arme a-t-elle refait surface entre ses mains ?

Saison 3 épisode 4 « La chambre ouverte » : Un meurtrier hospitalisé en psychiatrie est découvert mort dans sa chambre. Les premiers éléments excluent la piste de l’accident. Astrid et Raphaëlle se lancent alors dans une enquête complexe, sans se douter que ce crime est l’œuvre d’un réseau organisé opérant depuis l’intérieur même de l’hôpital.



