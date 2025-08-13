« Sentinelle » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (13 août 2025)



« Sentinelle », c’est le film inédit qui vous attend ce mercredi 13 août 2025 sur TF1. Un film signé Hugo Benamozig et David Caviglioli avec Jonathan Cohen et Emmanuelle Bercot dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, ou en streaming vidéo sur TF1+ (fonction direct).







« Sentinelle » : résumé, histoire

François Sentinelle mène une double vie. Le jour, il est le flic le plus médiatique de La Réunion, célèbre pour ses méthodes musclées, ses chemises à fleurs et ses courses-poursuites en Defender jaune. Mais, sur son temps libre – et parfois même en service – il se transforme en chanteur de charme. Tout l’île a déjà dansé sur Le Kiki, son tube de jeunesse aujourd’hui un peu gênant. Depuis quinze ans, il tente désespérément de retrouver la gloire en préparant un nouvel album… en vain. Refusant de choisir entre la police et la musique, il s’accroche aux deux. Jusqu’au jour où une vague de crimes violents frappe l’île et qu’une personnalité de l’élite locale est enlevée. Pour n’importe quel flic, ce serait l’affaire d’une vie. Pour Sentinelle, absorbé par ses concerts et la sortie de son album, c’est surtout une distraction importune.

Le casting

Avec : Jonathan Cohen (Le capitaine François Sentinelle), Emmanuelle Bercot (Florence Cazeaux-Rocher), Raphaël Quenard (Le capitaine Rémi Morisset), Ramzy Bedia (Frédo)



Bande-annonce du film (vidéo)

On termine comme toujours avec les images et la bande-annonce officielle de votre film.

La suite c’est ce soir dès 21h10 sur TF1.