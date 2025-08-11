Audiences 10 août 2025 : « Thor : Ragnarök » large leader devant « Le médecin imaginaire »

Par /

Audiences 10 août 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec la rediffusion du film « Thor : Ragnarök », qui a intéressé 2,22 millions de téléspectateurs pour 17,6% de pda.


C’est loin devant France 2 avec le film inédit « Le médecin imaginaire », qui a été suivi par 1,82 million de téléspectateurs pour 12,6% de pda.

Capture TF1


Audiences 10 août 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un numéro inédit de « Capital », qui a intéressé 1,32 million de téléspectateurs pour 9,8% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion de la série « Le silence de l’eau », qui a réuni 1,18 million de téléspectateurs pour 8,1% de pda


Source chiffres audiences : Médiamétrie

